Tras la gran polémica generada en el programa “Hoy” cuando algunos de sus conductores, entre quienes estaba Martha Figueroa, hicieron burla de Nath Campos, tras haber denunciado haber sido víctima de abuso sexual, ahora ha salido a la luz una chica por medio de Twitter, que asegura haber sido violentada por el hijo de Figueroa hace 8 años, y que en el momento que habló con la periodista ella la amenazó si lo hacía público.

Esta mujer comentó a través de Twitter, que cuando tenía 17 años estuvo en una fiesta con el hijo de Martha y que después de haber bebido alcohol terminó inconsciente, posteriormente despertó afuera de su casa, tirada en la calle.

“Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador”, “En fin, ya no es un tema que me afecte ni nada, sólo lo platico ahorita porque me dio mucho sentimiento ver el video y escucharla hablar así”, indicó.