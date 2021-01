Arturo Callejo – enero 06, 2021

Ante el actual repunte de la pandemia de COVID-19 que se presenta en la ciudad de Toluca, ha aumentado el miedo a contagiarse entre el personal de servicios funerarios con relación a los primeros meses en que surgió la enfermedad, la cual se ha extendido a toda la capital mexiquense.

Con sus 18 años de experiencia en el ramo, la señora Rosa Isela indicó que antes, el padecimiento no había llegado de forma masiva a las familias toluqueñas, pero ahora se escucha a diario de muchos contagios y muertes a raíz del mal.

Afuera del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, ubicado en Toluca, la empresaria criticó el hecho de que, por un paciente enfermo de COVID-19, hay varios de sus parientes en espera de informes.

“Cuando debería haber solo una persona, por un familiar. Vea cuanta gente hay de una sola, por eso a mi sí me da miedo y casi no me bajo de mi camioneta, intento estar al pendiente porque ese es mi trabajo, pero el simple hecho de estar aquí y de estar porque somos la última persona que tiene contacto directo con el fallecido sí da miedo”, DIJO.

Expresó que, a pesar de que buena parte de su vida ha estado trabajando con cadáveres humanos, el miedo al contagio prevalece a diario, “la primera vez no escuche ningún caso de algún familiar cercano o de algún amigo o conocido y esta vez sí impera el miedo, porque, de hecho, en el medio funerario ha habido defunciones”.

Informes de la Secretaría de Salud federal, indican que hasta el día de ayer, la capital del Estado de México acumulaba 11 mil 117 toluqueños contagiados de la pandemia y ocupa el tercer lugar en la lista estatal de enfermos, solo superada por Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Mientras que la Secretaría de Salud del Estado de México, señaló que el municipio tiene un acumulado de mil 255 muertos.