Hoy Estado de México – enero 28, 2021

Una mujer de 80 años de edad permanecía encerrada por sus familiares en un cuarto de su domicilio, en Santa María Tulpetlac, sin agua ni alimentos.

Es por ello que la Unidad de Atención a Víctimas de la policía de Ecatepec la auxilió y fue trasladada al DIF municipal, donde recibió asesoría jurídica y fue entregada a otro familiar.

Un reporte alertó a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, sobre una mujer de la tercera edad que pedía ayuda en un cuarto ubicado en calle Aceite, colonia Santa María Tulpetlac.

Al sitio arribaron elementos de dicha unidad de la policía municipal, quienes escucharon los gritos de la mujer y una familiar de ésta les permitió el ingreso al domicilio.

Doña Emma, de 80 años de edad, pidió ayuda de manera directa a los elementos policiacos, quienes la rescataron del cuarto donde estaba encerrada, con la puerta y ventanas cerradas con llave y alambre.

¡Ay no, no no por favor, no se vayan a ir!-, exclamó la mujer al ver a los policías.

¿Qué es lo que usted quiere señora?-, preguntó uno de los uniformados.

Que me saquen de aquí, llévenme con la policía o lo que sea, pero sáquenme de aquí por favor.

¿Por qué?

Porque me tienen encerrada sin comer, sin nada.