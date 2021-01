Hoy Estado de México – enero 23, 2021

A lo largo de la pandemia por Covid-19, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que beber el dióxido de cloro representa un gran riesgo en la salud, sin embargo, se ha hecho común como supuesto tratamiento preventivo para el Covid-19. Es por ello que las aseguradoras recuerdan a sus clientes que las consecuencias que pueda causar en el cuerpo no los cubre su póliza de seguro de gastos médicos mayores.

“El dióxido de cloro no es un medicamento, por lo que no estarás cubierto como parte de la póliza de gastos médicos mayores, ya que sólo se cubren medicamentos que cuenten con permiso vigente expedido por Cofepris y demás autoridades sanitarias. Las complicaciones y consecuencias generadas por el consumo de dióxido de cloro no serán cubiertas como parte del tratamiento de Covid-19”, indica un escrito de Seguros Monterrey a los usuarios y que se ha viralizado en redes sociales.