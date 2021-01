Osvaldo Müller – enero 12, 2021

El olor a muerte se respira al ingresar al Centro Médico Adolfo López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, donde permanecen 64 pacientes intubados dentro del área Covid, aún con vida, pero ante la incertidumbre de que el futuro inmediato no pueda ser tan esperanzador para ellos ni para sus familias.

Un silencio desconcertante inunda los pasillos del hospital y los rostros del personal médico, enfermería, camilleros, administrativos y limpieza transmiten miedo y preocupación, ante la saturación de este sitio en el último mes, incluso más grave que la que enfrentaron en junio de 2020, cuando aparentemente había pasado lo peor.

En este sitio, las cosas nunca volverán a ser como antes, las risas y platicas en alguno de los rincones del Centro Médico ya no ocurren, pues ahora el único tema de conversación es el virus, ese con el que luchan todos los días, con temor de que el siguiente al que le toque, sea a uno de estos combatientes de la primera línea, quienes ya lucen cansados y desesperados.

La muerte acecha el nosocomio y aunque pareciera que ésta ya es una habitante permanente, no es bien recibida por los inquilinos.

He visto morir familias enteras , papá, mamá, hijos. He visto morir parejas, adultos mayores que tienen 80 años, muere uno y, luego, muere el otro”, relató a Hoy Estado de México, la doctora Itzel Pérez Malpica, especialista en Medicina Integral del Adulto.

«Nadie se acostumbra a estar viendo morir a la gente de una forma tan triste. Llevo diez meses metida aquí en el piso de Covid y es muy complicado porque te toca ver historias; no solo ves camas, no solo ves nombres y números de camas, ves gente , ves familia.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, la profesional de la salud mencionó que la ocupación hospitalaria se encuentra hasta el tope, ya que aquí se atienden a 210 contagiados por coronavirus, de los cuales 64 están conectados a un ventilador mecánico y, al resto, le suministran oxígeno.

“Esto se está empeorando cada vez más. Abrimos un nuevo piso y estamos viendo cada vez más situaciones difíciles. La gente que llega aquí al hospital ya recorrió cuatro, cinco o seis hospitales públicos y privados, ósea, no hay espacio, no hay lugar. No hay dónde atenderse”, destacó la médico Pérez Malpica.