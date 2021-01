Hoy Estado de México – enero 24, 2021

Luego de que se hiciera viral “Lord Zapatos” y que éste acusara que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México habían detenido a un presunto escolta del dueño de Tv Azteca, Benjamín Salina Pliego, respondió a los señalamientos y aseveró que no conoce a ningún guardia de seguridad que haya estado involucrado en esta boda clandestina y aseguró que “quien gasté más en un par de zapatos que en un vehículo, está invirtiendo muy mal su dinero.

Y es que luego de que se hiciera viral un video en el que se observa a un hombre asegurar que sus zapatos valdrían más que el vehículo de una funcionaria pública que asistió a suspender una boda que se realizaba en la colonia Tlacopac de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, y que los participantes se negarán a celebrar dicha fiesta, el dueño de Grupo Salinas aseveró que el que invierta más en su calzado que en un vehículo, terminará de escolta.

Sus seguidores cuestionaron de qué marca eran sus zapatos, a lo que Salinas Pliego respondió que los compró en un “mall” de Las Vegas, aunque aseveró no recordar la marca; no obstante, dijo que es suficiente con que le gusten.

“La marca no tengo ni idea (con que me gusten y estén cómodos), ahhh y me costaron menos de $200 usd (dólares), porque me regresaron el cambio, de eso si me acuerdo”, mencionó.