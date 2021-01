Hoy Estado de México – enero 19, 2021

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes, cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de lluvias aisladas por la tarde en la Ciudad de México y en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Destaca que se mantendrá el ambiente frío a muy frío al amanecer en zonas altas de la región.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.

En la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima de 20 a 22°C y mínima de 7 a 9°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 18 a 20°C y mínima de 0 a 2°C.

Mientras que el frente frío No. 29 incrementará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes y rachas de vientos, en su recorrido sobre el noreste del territorio nacional. Por su parte, un vórtice de núcleo frío en interacción con un nuevo frente frío (No. 30) y con un río atmosférico (No. 3) sobre el noroeste del territorio nacional, dará lugar a la Sexta Tormenta Invernal de la temporada, que ocasionará lluvias puntuales muy fuertes y rachas de vientos muy fuertes con posibles tolvaneras sobre entidades del noroeste y norte de México, así como ambiente gélido y caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango (noroeste).

La corriente en chorro subtropical mantendrá el ingreso de humedad, con probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el occidente, centro y sur del territorio, incluyendo el Valle de México y tormentas de corta duración con posibles granizadas en Michoacán y Guanajuato. Asimismo, un canal de baja presión generará lluvias con chubascos en el oriente y sureste mexicano, además de la Península de Yucatán.