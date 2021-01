Arturo Callejo – enero 19, 2021

Transcurre el día 19 del año y es lamentable e irresponsable que el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que es mayoría en el Congreso del Estado de México, no haya sacado ya el Paquete Fiscal 2021, para que esta entidad federativa cuente con un presupuesto para salud, reactive su economía y funcionen correctamente los 125 municipios, calificaron Omar Ortega Álvarez y José Alberto Couttolenc Buentello, coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

Coincidieron también en que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) necesitan del recurso para el buen funcionamiento de los nuevos juzgados en materia laboral y el proceso electoral tan importante que está por celebrarse el 6 de junio.

El primer legislador señaló que, independientemente de que el grupo parlamentario morenista se oponga a un endeudamiento por 13 mil 500 millones de pesos que solicita el gobierno estatal y que viene contemplado en el proyecto de presupuesto, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Maurilio Hernández González, no les ha comentado nada al respecto a los seis coordinadores parlamentarios restantes. “

No conozco las razones de fondo del grupo mayoritario que es Morena, no, hasta el momento no hay ningún diálogo ni información por parte del presidente de la Junta”.