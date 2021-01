Hoy Estado de México – enero 09, 2021

Pfizer desmintió esta semana por medio de sus redes que haya páginas web con su nombre, donde al parecer ofrecen al público la venta de la vacuna anticovid.

“La vacuna de Pfizer/BioNTech para COVID-19 no está a la venta en ningún canal privado por el momento. Hemos detectado algunos sitios y números telefónicos que no pertenecen a Pfizer donde terceros ofrecen a la venta la vacuna. Esta información es falsa”, indicó vía Twitter.

De la misma manera, la farmacéutica refrendó su apoyo para erradicar la emergencia sanitaria, recordando a las personas que las vacunas se aplicarán conforme a las estrategias que determine el gobierno de México.

Este comunicado se emitió luego de que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), publicara un mensaje exhortando a la población a no compartir información falsa sobre páginas web donde se anuncia la venta de la vacuna.

“¡La #Vacuna COVID no se vende! No te dejes engañar y no compartas información falsa. La página http://pfizermx.com es apócrifa. La página real de @PfizerMx es http://pfizer.com.mx y no vende la #vacuna contra #COVID19 para el público. #VacunaUniversalYGratuita “, anunció INSABI.