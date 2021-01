Hoy Estado de México – enero 28, 2021

Podrían enfrentarse entre hermanos

El escenario político en Naucalpan se pone cada día más interesante y es que nadie está dispuesto a perder lo que ya tienes, aun cuando eso implique enfrentarse entre familia o entre «amigos».

Y es ayer, por la tarde, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón, informó que ha invitado al panista José Luis Durán Reveles a sumarse a sus filas y aprovechar el liderazgo y la experiencia que éste representa, por lo que, de aceptar la invitación, se antoja que pudiera ser el candidato natural de ese partido, que irá solo en la elección local, en Naucalpan.

Pero la cosa no para ahí, pues resulta que su hermana, la alcaldesa Patricia Durán Reveles, busca la reelección en esa alcaldía arropada por Morena y el Partido del Trabajo, por lo que, si los afectos no se contraponen, todo apunta para que ambos hermanos vayan a las urnas por el mismo cargo.

El anuncio de la invitación del Verde Ecologista a Durán Reveles cayó como balde de agua fría a los panistas, aunque no les sorprendió, pues, desde hace medio año, el ex candidato a la gubernatura del Estado de México ya había amagado con renunciar a las filas del PAN si no le cedían varios espacios, entre ellos, varias regidurías que alcanzaban hasta a Huixquilucan.

Sin embargo, hubo a otros que la noticia les cayó bien, pues significa un aspirante menos con el que deberán enfrentarse. En la fila siguen Angélica Moya Marín, quien ayer ya dijo respaldar la coalición de su partido con el PRI y PRD y convocó a las mujeres a sumarse a este proceso electoral y respaldar los liderazgos de Enrique Vargas y Jorge Inzunza, así como Alfredo Oropeza, quien va muy retrasado en la carrera política, pues no alcanza los consensos ni con los suyos. Lo mismo sucede con el diputado Iván Rodríguez.

Las mismas caras, el mismo partido

Toda apunta para que, en el PRI del Estado de México, haya poca rotación de sus cuadros que disputarán un cargo de elección popular.

Quienes han manifestado su intención para ser considerados en el proceso local de este año, se trata de los mismos que hoy ya ocupan un cargo y solo estarían buscando ampliar su periodo y/o perpetuarse en el poder.

El PRI irá a las urnas con los mismos rostros con los que, en 2018, perdió su amplia mayoría en el territorio mexiquense.

Se mantendrá Antorcha Campesina

Antes las amenazas que enfrentaron sus liderazgos como Brasil Acosta, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, los líderes de Antorcha Campesina en el Estado de México optaron por no moverse más y mantenerse en el PRI mexiquense.

Ayer, Marisela Serrano Hernández y Jesús Tolentino Román Bojórquez se registraron también como aspirantes a candidatos a las presidencias municipales de Ixtapaluca y Chimalhuacán, respectivamente, confiando en que su trayectoria y su grupo social les den los elementos para lograr la candidatura.

Ambos fueron de los pocos priístas que lograron mantener sus bastiones, a pesar de la marea que ocasionó Morena en 2018, y es casi un hecho que repetirán por ese mismo motivo. Ahora, solo falta ver si la gente sigue a gusto con su forma de gobernar.