Alianza, sin sorpresas

Aunque, por varios momentos, el acuerdo tendió de un hilo, finalmente, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) lograron ponerse de acuerdo y suscribir la coalición «Va por Edomex» antes de que venciera el plazo constitucional.

En el reparto de las candidaturas no hay sorpresas relevantes, pues cada uno de los partidos aseguró sus bastiones políticos actuales y apostó por un voto cruzado para no perder representatividad, pues en aquellos donde no disputarán el ayuntamiento, irán por una diputacion local o federal, lo que podría mantener un equilibrio de las fuerzas políticas.

Aunque Naucalpan y Toluca se convirtieron en los municipios más disputados y en los que fue más complicado el acuerdo, el primero se quedó en las manos del PAN y el segundo del PRI, aunque los distritos locales le corresponderán al otro. Algo similar ocurrirá con el tricolor y el PRD en Nezahualcóyotl, por lo que el acuerdo luce equilibrado.

Y aunque, en números absolutos, el PRI parecer ser el más beneficiado con la alianza, quien se quedó con los municipios más poblados y con los de mayor poder adquisitivo es el PAN, por lo que ahora solo falta esperar si la gente aprueba esta alianza que, hasta hace algunos años, parecía antinatura.

Se quedará como el perro…

Que la salida del PRD del alcalde de Tultepec, Marco Antonio Cruz Cruz, en medio de la discusión por la alianza entre los tres partidos, para sumarse a la Cuarta Transformación de Morena, se debió a la falta de acuerdos con la corriente a la que pertenecía, el Grupo de Acción Política del Sol Azteca.

Y es que el nuevo edil, quien sustituyó a Armando Portuguéz, tras su deceso en mayo de 2020, queria quedarse con las dos posiciones que le correspondían a esta corriente, pero no esperaba que la viuda del ex edil solicitara la candidatura a la presidencia municipal y el representante del PRD en el Instituto Electoral del Estado de México, Javier Rivera, exigiera la candidatura plurinominal, por lo que no tendría cabida en el proyecto de su corriente.

Dicho desaire propicio que Marco Cruz se emberrinchara y que buscara un lugar en Morena de inmediato, resultado de su inexperiencia política, pues, en Tultepec, el partido de Andrés Manuel López Obrador, ya tendría sus favoritos.

¿A cambio de qué?

A cambio de qué el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, permitió y permite el acto de rebeldía, por parte de su director de Promoción Económica, Rafael Valdepeñas.

Y es que, a pesar del ultimatum que el edil dio a los funcionarios de su gobierno y que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, se separaran del cargo desde hace dos semanas, el director sigue despachando como si nada en su administración, mientras que el territorio está lleno de espectaculares con su imagen.

¿Seguirá Raciel Pérez permitieron el desaire descarado de su funcionario o le pondrá un alto?