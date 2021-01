Hoy Estado de México – enero 21, 2021

Abrir o morir

En medio del repunte más importante que ha tenido la pandemia del COVID-19 en el Estado de México, la reactivación económica parece inminente, aunque resulte más que peligrosa. Y es que, ante los efectos económicos que ésta ha dejado, las familias coinciden en que es urgente reabrir o morir junto con sus negocios.

Primero, fueron los restauranteros quienes demandaron la reapertura en espacios abiertos y siguiendos los protocolos, lo cual se les concedió, aunque la solicitud de que también se posibilitara su operación en interiores, quedó pendiente.

A éstos, ayer, le siguieron los concesionarios y trabajadores de verificentros, quien también demandaron la reapertura y piso parejo con el resto de los estados de la Megalópolis y, de acuerdo con las autoridades, es casi inminente que se les permita el regreso, con protocolos sanitarios.

Y quienes no se quedarán atrás, serán los dueños de comercios dedicados a la prestación de bienes o servicios considerados no esenciales, los cuales alistan también manifestaciones para los siguientes días, con el fin de que se les permita abrir y que sea la gente la que decide si asiste o no a realizar sus comprar, pues suman cinco meses con las cortinas abajo.

La demanda resulta justa. Ninguna familia que dependa de un local o negocio podría aguantar cinco meses con las puertas cerradas y sin generar ingresos, aunque tampoco se observa para cuándo pueda estar domado el COVID-19, por lo que todo apunta a que las autoridades dejarán el futuro a la suerte de aquellos que se cuiden.

El hijo cobra fuerza

En este proceso electoral, no hay que perder de vista a un joven político que, si bien lleva años formándose al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por tradición familiar, este año cobrará fuerza junto con el grupo que formó desde hace casi seis años y cuyos integrantes estaban en la banca.

Se trata de Ernesto Némer Monroy, hijo de Carolina Monroy del Mazo, prima del gobernador Alfredo Del Mazo, y del secretario de Gobierno, Ernesto Némer Álvarez, quien, al parecer, tiene carta abierta para postular a los suyos.

En los últimos días, Ernesto Némer Jr. llamó a todos los integrantes del equipo que formó cuando fue dirigente de Chaviza Revolucionaria, para que se inscribieran como aspirantes al proceso electoral local, con el fin de que formen parte de la integración de planillas en los ayuntamientos. Por eso, no será raro verlo a él y a su fiel amigo, Juan Pedrozo disputar un cargo en Metepec, a Víctor Javier Orihuela, en San Mateo Atenco; a Israel Arzaluz, en Atizapán de Zaragoza; a Gael Sánchez, en Toluca; y Gabriela Contreras, en San Felipe del Progreso, por solo mencionar algunos y aunque algunos ya han ocupado cargos de representación popular.

El proceso de los jovenes

Otro joven, pero éste en las filas de Morena, Isaac Montoya Márquez, también cobrará mucha fuerza en este proceso electoral, pues será quien baje las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a los candidatos de ese partido en el Estado de México.

Aunque Montoya Márquez, ha sido candidato, en esta ocasión, decidió declinar y no ser juez y parte en este proceso electoral, por lo que anunció que se centrará en los trabajos de organización y, por esta ocasión, dejar pasar a otros candidatos para su natal Naucalpan, aunque evidentemente algunos forman parte de su grupo.

Sin embargo, está consciente de que los resultados que logre este año, serán determinantes para su futuro inmediato.