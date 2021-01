Hoy Estado de México – enero 19, 2021

Decanta dedazo a panistas

Aunque en el Partido Acción Nacional (PAN) siempre se ha considerado la figura de la designación o el «dedazo» como el método para elegir a los candidatos en cada elección, entre la militancia había una esperanza de que las cosas pudieran cambiar de cara al proceso electoral de 2021.

Sin embargo, esa posibilidad, ayer fue sepultada por la Comisión Permanente del PAN en el Estado de México, cuyos integrantes, de buenas a primeras, decidieron cancelar cualquier consulta a sus militantes en los comités municipales y que, nuevamente, sea el Comité Directivo Estatal, quien elija a los cuadros que lo representará, so pretexto de que no se quiere poner en riesgo a los panistas de calle.

Al parecer, el PAN no ha entendido o no quiere entender que el que no se le tome en cuenta a la militancia es lo que ha llevado al fracaso a ese partido, pues el reparto del poder entre los mismos de siempre, ha imposibilitado que, en el Estado de México, genere una base electoral que le permita ser competitivo como lo es el PRI, lo fue el PRD y lo será en esta elección, Morena, al contar con un voto duro sólido.

El PAN tuvo que haber entendido que las últimas dos elecciones a gobernador en esta entidad, son la muestra de que la ciudadanía ya no quiere ver a las mismas familias de siempre y no desea que le impongan candidatos externos, que, poco o nada, han hecho por ese partido a nivel territorial, porque justo ahí, antes de la elección, ha iniciado su declive político sin ni siquiera ir a la campaña, pues los panistas sí es una militancia que castiga y hace campaña de brazos caídos.

El PRI sigue siendo atractivo para sus bases

A pesar de los resultados electorales que obtuvo en el último proceso electoral de 2018, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue siendo atractivo para sus bases, muestra de ello, es la amplia convocatoria que ese instituto político ha tenido con quienes han presentado su carta de intención para obtener una candidatura e ir a las urnas a representar al tricolor.

Aun cuando, al interior, se siguen observando las mismas caras de siempre, los esfuerzos siguen siendo encabezados por los viejos priistas y el reparto de posiciones pareciera ser entre las mismas familias, el tricolor no deja de ser esencial en la vida política estatal, pese a la crisis que enfrenta a nivel nacional.

Eso también será una muestra de los resultados electorales que se avecinan, pues lo hemos dichos, el proceso electoral dependerá de las bases más que del propio electorado, quien, en medio de la emergencia sanitaria y por el decanto que mantiene por los partidos políticos, evitará salir a las urnas, por lo que el triunfo dependerá más bien de que instituto o movimiento logre mover más a sus bases.

Ahí está el secreto del PRI que, en esta elección, tiene poco que perder y mucho que ganar, pues, a través de los programas sociales estatales y apelando a su vieja militancia, podría recuperar su lugar como la segunda fuerza política, solo por detrás de Morena, quien recurrirá a los mismos métodos, pero quien tiene una base más trabajada en los últimos años, por lo que no debe perderse el interés de los cuadros del tricolor, que lo siguen y seguirán manteniendo con vida.

Cartucho quemado

La reciente aprobación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Naucalpan comienza a tener las primeras repercusiones contra quienes votaron a su favor.

Y es que, más tardó la décima cuarta regidora, Angélica del Valle Mota, en dar a conocer su intención de ser candidata a diputada federal del PRI, que el tiempo en que los naucalpenses le recordaran su voto a favor de la reconversión de este municipio para los siguientes 30 años.

Habrá que ver si el enojo se traslada a las urnas, pero, por lo pronto, ya huele a cartucho quemado