Hoy Estado de México – enero 24, 2021

La influencer, Nath Campos, publicó este viernes un video por medio de YouTube donde habla sobre el abuso del que fue víctima hace algunos años por Rix, famoso youtuber que provocó un gran impacto en su vida.

La grabación fue titulada “Mi historia de abuso”, en ella, Nath Campos platica que hace años sufrió de violencia de género, pero también detalla cómo esto le ha perjudicado en lo emocional, social y laboral.

Después de haber dado a conocer estos videos, «Nath», «RIX ABUSADOR» y «#rixviolador» que de inmediato fueron compartidos en Twitter, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y comenzaron a exigir justicia para Nath. Asimismo, en la cuenta de Instagram de Rix, llenaron de comentarios apoyando a la influencer y haciendo referencia a los actos del youtuber.

En la primera parte de la grabación, Nath platica una vez que fue de fiesta con algunos youtubers, amigos suyos, y de regreso, Rix le ofreció apoyo para subir a su departamento, pues se le dificultaba por tanto alcohol que ingirió, así que al llegar ella se sintió segura por estar en su casa.

“Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas. No sé si estaba en shock; no sé si estaba muy borracha. No sé qué estaba pasando. Hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Sólo sé que pasó”, explicó.

Asimismo, ella narra todo lo que tuvo que enfrentar tras el abuso de Rix y tuvo que aprender a sobrellevarlo, esto lo compartió esperando que sirva de lección a otras personas, dijo.

Al otro día, Rix se retiró del departamento luego de que ella le reclamara por lo sucedido;

“Me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho, que no quería que yo me malvibrara con él por esta situación, que es algo en lo que yo también había participado y que sólo porque yo no recordara bien la noche anterior no significaba que él hubiera planeado todo”.

Cuando Nath platicó lo ocurrido a algunos amigos, asegura que hubo varias reacciones, primero de consuelo, pero después la ignoraron e incluso la cuestionaron por haber ingerido demasiado alcohol.

Desde ahí, Nath, hija del productor musical Kiko Campos, empezó a culparse porque creía que ella había provocado todo por beber mucho ese día, sin embargo, se pregunta; “Si no puedes salir a tomar con confianza con tus amigos, ¿con quién sí?”.

Asimismo, la indiferencia de sus amigos la hicieron sentirse sola pues ya nadie le hacía caso, la rechazaban; “Las personas más importantes de mi círculo me juzgaron y me vieron como que no era algo importante y me hizo sentir muy estúpida”, por lo que esto trascendió con sus amigos, familia e incluso consigo misma.

De esta forma, Nath platica que no tuvo el apoyo que necesitaba de su agencia de management pues tuvo que continuar el trabajo con Ris, ya que él contaba con más seguidores en redes sociales y no quería perder su trabajo.

También, ella relata que en un viaje de trabajo con Rix, ella iba con su mamá y él muy alcoholizado le dijo a su mamá “Me voy a ir a masturbar pensando en ti”, por lo que elementos de la agencia lo tuvieron que acompañar a su cuarto. Debido a esto, ella habló sobre el tema de nuevo con su agencia de management, DW, y le concedieron no trabajar más campañas con Rix y aseguraron que tomarían acciones por su comportamiento.

Posteriormente, ella rechazó una oferta económica muy redituable porque sería con él, sin embargo, tuvo que aceptar tras la presión de la agencia, tuvo que ir a terapia y por fin presentó su renuncia de forma oficial, por lo que la agencia despidió a Rix, aunque Nath no cambió de opinión.

Luego de esto, Nath asegura que Rix le ha pedido disculpas por medio de mensajes.

Por otro lado, la influencer relata que se ha encontrado con mujeres que pasaron situaciones similares con el youtuber, ante lo que ellas cometan que no está bien que él esté “justificando siempre con sus problemas con el alcohol y escudándose en el ‘si no te acuerdas’”, cuando ellas han tenido secuelas.

Más tarde, luego de participar en una marcha feminista, se sintió más fortalecida y volvió a hablar con sus amistades del tema, pero ahora recibiendo compañía y apoyo.

Apoyada por la legisladora Alessandra Rojo de la Vega y su representante local, Nath denunció formalmente ante la Fiscalía, situación que la hizo sentir muy mal; “Suceda o no suceda algo con mi denuncia, me siento muy contenta de haberlo hecho, me siento distinta, me siento bien por mí, por las otras personas que me comentaron que pasaron esto con Rix, por las otras personas que pasan esto en algún momento de sus vidas y no pudieron denunciar (…) Me siento muy orgullosa, me siento muy fuerte de estar aquí hablando de esto y siento que nunca me había sentido tan fuerte en mi vida, a pesar de estarme desmoronando en lágrimas cada vez que se toca este tema”.

Al final le envió un mensaje a Rix: “Ricardo, si planeas contestar a esto de alguna forma, ojalá sea con una disculpa, no sólo para mí y para mi mamá, sino para todas las personas a las que les has hecho daño antes”, dijo Nath Campos.

Como respuesta, Rix dio su versión de los hechos, y aseguró que está en la mejor disposición de pedir disculpas a Nath, a la mamá de Nath, y a quien se vea afectado con todo esto.

“Yo la primera vez que escuché que ella estaba diciendo que había sido un abuso, obviamente pues me apaniqué porque desde mi realidad, desde lo que pasó, fue un tema de que los dos al día siguiente dijimos ‘qué chingados’ y nos arrepentimos”, aseguró Rix, dejando en claro que jamás haría nada en contra de la voluntad de una persona.