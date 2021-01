Hoy Estado de México – enero 03, 2021

El 25 de agosto pasado, se anunció que Lionel Messi quería retirarse del Barcelona tras cumplir 16 temporadas en el primer conjunto y de permanecer en la Ciudad Condal 20 años. Sin embargo, la presión de Messi no pudo con la resistencia de Josep Maria Bortomeu, entonces presidente, por lo que finalmente, él se quedó y Bartomeu se retiró.

No obstante, en entrevista, este domingo, el jugador aseguró que ahora se encuentra enfocado completamente en contender por los títulos con el Barcelona y aseguró no tener idea de qué sucederá con su futuro al terminar el año futbolístico.

“No sé si me iré o no, y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera. En junio se verá”, comentó Messi, tras indicar que aún no ha hablado con ningún precandidato a la presidencia del equipo catalán. Aunque quienes aspiran a la presidencia, han dejado claro que esperan firmar la renovación de su contrato.