Manuel López – enero 07, 2020

Médicos de hospitales del Estado de México aseguraron estar cansados de batallar contra el COVID-19 sin las medidas de protección y equipo especializado para garantizar una atención adecuada para los pacientes infectados.

En al menos tres nosocomios ubicados en municipios del Valle de México, como Amecameca, Ecatepec y Nezahualcóyotl, el personal de salud denunció la carencia de materiales básicos como jeringas, guantes, caretas y cubrebocas, por parte del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

“Hay muchas irregularidades aquí en el hospital, no hay mucho material, es poco el que dan. El personal que debería de estar protegido con material médico no lo está porque desconozco si realmente manden los recursos, porque a veces ni para sanitizar hay”, reconoció un médico del Hospital General Valentín Gómez Farías, en Amecameca.

Y es que, tras darse a conocer la muerte del médico interno Jorge Alejandro López Rivas en el Hospital General Ecatepec «Dr. José María Rodríguez», presuntamente por complicaciones derivadas del nuevo coronavirus que contrajo por no contar con equipo de protección, compañeros y colegas alzaron la voz y pidieron reforzar el apoyo en los centros COVID.

De acuerdo con los doctores, el repunte de los casos positivos en la entidad, justo tras los festejos de fin de año y el incremento en la atención hospitalaria, ha complicado la operatividad en casi todos los nosocomios que fueron habilitados para recibir a los enfermos, por la carencia de equipo y personal humano.

“El hospital fue habilitado y, al momento, hay cerca de 25 personas internadas. Tenemos contado el material, el personal es insuficiente y la verdad es que ya está cansado. Estamos batallando y también tenemos familia a quienes estamos arriesgando y no nos apoyan con materiales, no nos apoyan cuando nos enfermamos, realmente no tenemos apoyo”, agregaron.

A decir de los médicos, la falta de apoyo de las autoridades ha desencadenado contagios del nuevo virus entre el personal de Urgencias, quienes han sido obligados incluso a buscar alternativas para recibir tratamiento, ante la falta de sensibilidad de los directores porque no otorgan incapacidades que permitan su recuperación.

Explicaron que, en algunos casos, las pruebas PCR que se realizan para detectar si están enfermos de COVID e iniciar así las incapacidades, arrojan falsos negativos, como ocurrió en el caso del médico Jorge Alejandro, a quien le negaron descanso, a pesar de que presentaba todos los síntomas y que fue utilizada como excusa para deslindar responsabilidades en el nosocomio estatal.

“Nos piden a fuerza el comprobante de que la prueba sea positiva sino no te dan incapacidad, pero sabemos que a veces las pruebas llegan a fallar y aunque somos positivos te da como negativo. Yo también tengo COVID, una primera prueba dio negativo teniendo todos los síntomas y, cuando pedí descanso para recuperarme, mis jefes me insinuaron que estaba mintiendo. Tuve que hacerme una prueba en un particular que sí me arrojó positivo para que me permitieran pasar la cuarentena en casa, después de sentirme mal por más de una semana que estuve trabajando”, explicó una médica internista del Hospital General Gustavo Baz, de Nezahualcóyotl.