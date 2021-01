Osvaldo Müller – enero 08, 2021

Desde hace 20 días el señor Marco Antonio Cortés acude hasta cinco veces al día a rellenar tanques de oxígeno que por prescripción médica su hermano requiere para su recuperación en casa luego de contagiarse de Covid-19.

El cansancio físico ha comenzado a notarse en el hombre, quien presenta el rostro demacrado y luce con ojeras, pero esto no ha sido impedimento para que espere desde tres a seis horas en cada recarga de oxígeno al exterior de un local ubicado sobre el bulevar Coacalco, en el municipio de Coacalco.

“Aquí tengo que venir y esperarme para que me rellenen el tanque, si bien me va me tardo tres horas y de ahí en adelante”, aseguró Don Marco.