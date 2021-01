Hoy Estado de México – enero 23, 2021

Usar cubrebocas se ha convertido en algo indispensable, siendo una de las recomendaciones principales de la Secretaría de Salud para evitar contagios de COVID-19, no obstante, hay a quienes no les interesa y simplemente no lo hacen, esto sin duda, ha causado bastante molestia para el resto de la población por la inconciencia, así que le denominaron “covidiotas”.

Desde que inició la contingencia en México, internautas denunciaron a personas que no utilizaban cubrebocas y que aseguraban que no existe el virus o hasta por no verse mal, como sucedió con #LadyMaquillaje.

Quien afuera de una clínica de Durango, una trabajadora discutió con una mujer que no quería que la sanitizaran ni usaba el cubrebocas debidamente, asegurando que le arruinarían la pintura.

“No estoy haciendo nada malo. El espray no me lo vas a echar porque me vas a arruinar la pintura. Cómo la hacen de emoción, ¿no?”, reclamó.

Asimismo, afuera de la Plaza Altabrisa, de Villa Hermosa, Tabasco, un sujeto es interceptado por elementos de seguridad para solicitarle se colocara el cubrebocas, para poder ingresar, pero éste no quiso y exigió le permitieran pasar.

“No voy a usar el cubrebocas, porque es una farsa de Dios, Andrés Manuel López Obrador no lo utiliza, y yo mando en mi cuerpo […] Carlos Slim es un farsante y ni López Obrador y ningún presidente usa cubrebocas”, dijo quien fuera llamado en redes sociales como #LordEsMiCuerpo.

Otro caso que trascendió fue un hombre, #LordPizza, que amenazó a empleados de una pizzería de Jalisco e incluso los agredió por haberle negado el servicio por no usar cubrebocas.

Entre muchos más que se suman a diario a esta lista de “covidiotas”, personas que no quisieron utilizar cubrebocas, e incluso quienes han efectuado eventos masivos o han aprovechado la pandemia para vacacionar, sin importarles el riesgo.

A lo largo de esta contingencia se han realizado un sinnúmero de reuniones como bodas, XV años e incluso cenas de fin de año con multitudes, protagonizados en varios casos por funcionarios y políticos.