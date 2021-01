Manuel López – enero 19, 2021

El próximo 24 de enero, el Partido Encuentro Solidario (PES) publicará la convocatoria para el proceso interno de selección de candidatos y candidatas para participar por cargos de presidentes municipales y diputados locales en el Estado de México.

En conferencia de prensa, su digirente estatal, Isidro Pastor Medrano, explicó que el proceso interno estará abierto al público y será publicada a través de las plataformas oficiales, como facebook y sitio web.

En cuanto a la equidad de género, el líder estatal afirmó que el PES, por ser de nueva creación, estará obligado a cumplir con el 50 por ciento de candidatos hombres y mujeres con sus respectivos suplentes.

«Aquí no habría recomendados, ni padrinazgos, ni apoyos extras que no sea aquellos que viven de la estructura social. No nos importa si vienen de otro partido, si vienen de la sociedad, lo único que tenemos es que tengan ganas en un proceso transparente», reconoció.