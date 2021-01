Hoy Estado de México – enero 22, 2021

El famoso artista Vicente Fernández continúa en la mira de los cibernautas debido al video que fue publicado en redes, donde se le puede ver tocando el seno de una joven.

En el video se puede observar al cantante poniendo su mano en el seno de una de sus fans al momento de posar para una foto, sin embargo, quienes la acompañaban no se percataron de ello y se colocaron ante la cámara.

Pues la chica manoseada por fin expresó su descontento a través de un video que se ha hecho viral en TikTok.

“Esta foto la tomaron en el 2017, la razón por la que mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que vi las fotos con mi mamá”, comenta la mujer.