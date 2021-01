Hoy Estado de México – enero 17, 2021

La organización Zeferino Ladrillero denunció la presunta detención arbitraria del señor Jorge Darío Meyra León, de 64 años de edad, quien solo se habría acercado a observar un tumulto, pero fue detenido por policías estatales y hoy permanece recluido en el penal de Chalco, al oriente del Edomex.

De acuerdo con la denuncia que ya fue presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, con el numero de expediente CODHEM/CHA/14/2021, el pasado jueves 14 de enero antes del medio día, este hombre con padecimiento de bradicardia sinusal fue detenido.

Ese día, el Jorge Meyra se percató que a escasos metros de su domicilio y lugar de trabajo había una cantidad inusual de patrullas (entre 7 y 8) se acercó y observó que se estaban violentando con uso excesivo de la fuerza a unos jóvenes y de forma casi inmediata sintió un empujón por la espalda.

El hombre, señalan, pudo ver que fueron policías quienes lo empujaron y lo llevaron hacia una de las patrullas que estaban en Calle Portal del Sol de la colonia Villas de Chalco, a donde lo subieron y escuchó que los oficiales decían que él había estado en el tumulto.

La denuncia señala que don Jorge fue golpeado hasta quedar en el piso de la camioneta, además de recibir amenazas por parte de los policías que ya fueron identificados como Víctor Manuel Zepeda Hernández y Alejandro Javier Díaz Rodríguez.

La queja advierte que dicho oficiales habrían declarado que Jorge Meyra les quito un arma, tipo revólver calibre .38 marca Taurus, sin que éste se diera cuenta, para después correr.

Mediante un comunicado, la organización no gubernamental, expuso que ayer sábado, se cumplían las 48 horas de la detención y que por derecho le correspondía salir en libertad debido a que no hay pruebas que demuestren el supuesto robo del arma, sin embargo, fue trasladado a penal y no se cumplió con esta garantía.

Es por ello que sus familiares, amigos, organizaciones defensoras de derechos humanos y personas exigen su libertad inmediata.