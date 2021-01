Arturo Callejo – enero 24, 2021

Isidro Pastor Medrano, presidente del Partido Encuentro Solidario (PES), en el Estado de México, está contagiado de COVID-19, informó en sus redes sociales.

“Este día se me informó que di positivo a la prueba de COVID-19. Me encuentro bien y en tratamiento médico. Por lo que a partir de este momento estoy en cuarentena. Los trabajos del PES Edomex no se detienen y a distancia continuaré coordinándolos con la dedicación de siempre”, citó el polémico político mexiquense.