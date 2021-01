Hoy Estado de México – enero 07, 2021

Mediante sus redes sociales, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció que dio positivo a la prueba de COVID-19.

«Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden», escribió en Twitter.