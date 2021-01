Hoy Estado de México – enero 13, 2021

Los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que se preparaban para ser maestros y que fueron desaparecidos sin dejar rastro, aseguraron que el Ejército participó de forma activa en la desaparición de sus hijos, en la reunión de esta mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, donde exigieron la resolución del caso.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, dio a conocer que el informe que detalló el gobierno federal aún no es convincente para las familias de los normalistas de Ayotzinapa ya que siguen asegurando que el Ejército de México tuvo participación activa.

Durante dicha reunión con López Obrador en Palacio Nacional se presentó por primera ocasión Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, para informar acerca de la supuesta participación de los militares en este caso.

“Se generaron documentos, videos y elementos de acervo probatorio para dilucidar lo que ocurrió y se considera que el Ejército ha estado dosificando esa información, ha estado administrándola”, indicó.

Aseguró que, a pesar de no haber tocado un tema en particular, los padres de los jóvenes consideran que hay información que no se ha proporcionado.