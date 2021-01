Hoy Estado de México – enero 03, 2021

La doctora Karla Cecilia Pérez Osorio, internista del Hospital General de Zona número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, tuvo reacciones desfavorables en su organismo luego de haberse aplicado la vacuna de Pfizer contra el Covid-19, en Monclova, Coahuila.

La especialista se encuentra internada en la Unidad de Especialidades Médicas número 25 de Monterrey, Nuevo León, y su cuñado, Carlos Palestino, indicó que su punto de vista como familia es que Karla debe recibir adecuada atención.

“Estamos muy consternados y quisiéramos que ella recibiera la mejor atención, estábamos desesperados porque en un principio hubo una lenta respuesta”

“Queremos aclarar que no somos anti vacunas, que no queremos causar pánico, eso no queremos y entendemos la postura de la Secretaría de Salud que nos parece muy correcta que se tiene que estudiar, que analizar, se tiene que hacer todo lo necesario para dilucidar si es una cuestión asociada a la vacuna que coincidió, pero que tenemos que descartarlo, se tiene que tener un protocolo para verificar este evento que no tenía antecedentes y que no se ha reportado en ninguna parte del mundo”, manifestó.

Dijo que la doctora está en la Unidad de Cuidados Intensivos, y desde que la ingresaron se está atendiendo con los tratamientos necesarios.

“Esperamos que tenga una buena evolución, aunque en realidad no se tiene certeza de cómo evolucionará pues repito, es un evento completamente desconocido previamente”, dijo.