Hoy Estado de México – enero 18, 2021

La historia de José Martín Chávez Enríquez estremeció a miles de personas, pues él ya perdió a 16 familiares a causa de la nueva enfermedad.

El hombre vive en el municipio de Tultepec, Estado de México. Dicha entidad actualmente se encuentra catalogada en el color rojo del semáforo epidemiológico.

“No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante”, expresó el sujeto en entrevista con Milenio.