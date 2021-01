Isaac Ramírez – enero 27, 2020

En la última semana, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en conjunto con la Policía Cibernética y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), han dado de baja mil 500 publicaciones de redes sociales y/o internet de personas que pretenden lucrar y abusar de los costos de tanques de oxígeno para pacientes con síntomas graves de COVID-19 en el Valle de México y tiene en la mira mil más que pretenden tumbar en los siguientes días.

El director de la Oficina del Consumidor en la Zona Metropolitana de Tlalnepantla, Francisco Vladimir Estrada Ramírez, informó que, como parte de las acciones de verificación que está llevando a cabo la Profeco para evitar abusos relacionados con los contagios y el tratamiento de casos de COVID-19, se trabaja con la Policía Cibernética para detectar casos en redes sociales en los que se cometan sobreprecios de estos insumos médicos.

«Ahí es donde se tienen detectados los abusos en temas de precios. No es necesariamente con los distribuidores, entonces, es el llamado a la ciudadanía a que no promueva o aliente este comercio a través de redes sociales, porque ahí es donde se encuentra la problemática de los precios», aseveró.

Al firmar un convenio de colaboración con la alcaldesa de Atizapán, Ruth Olvera Nieto, para instalar un módulo de denuncia de Profeco en la Zona Esmeralda, el director de esta dependencia en el Valle de México aseveró que, a la par, se llevan a cabo operativos y verificaciones en funerarias, distribuidoras de tanques de oxígeno, farmacias y hospitales para constatar que estos negocios tengan exhibidos sus precios y a la vista de los clientes, así como para evitar abusos.

«La obligación de todos los proveedores es exhibir sus precios, es una irregularidad que hemos encontrado en todos los establecimientos y esta discrecionalidad que existe en algunos casos, nos da pie a que llevemos a cabo sanciones. Llevamos, en la última semana, la revisión de ocho establecimientos de tanques de oxígeno, en uno de los cuales llevamos a cabo una sanción», informó.

Tras puntualizar que el establecimiento se encuentra en el municipio de Tultitlán, Francisco Estrada negó que, hasta ahora, la Profeco haya detectado un desabasto de tanques de oxígeno en el Valle de México; no obstante, insistió en convocar a las personas que tienen un tanque de oxígeno en sus hogares y que no lo ocupan para que lo devuelvan y no generen una falta de insumos para quien o quienes lo necesitan.

«El oxígeno no es un producto, por ejemplo, como tu tanque de gas, que sacas tu tanque, lo vas a llenar y que, en ese instante te lo van a regresar ya lleno. Los tanques de oxígeno se someten a un procedimiento muy complejo de revisión de los tanques, de normas de seguridad, de normas para evitar accidentes en los rellenos al momento de llevarlos a cabo, entonces, ese es el llamado que hacemos, que tengan paciencia, que no se dejen llevar por la desesperación y no estén llevando a cabo transacciones a través de redes sociales», agregó.

Respecto a las funerarias, el director de Profeco mencionó que, en la última semana, se realizaron cuatro visitas para constatar que cumplan con su obligación de exhibir un contrato de adhesión registrado ante Profeco y sus precios, las cuales derivaron en la clausura de una ubicada en Naucalpan.

«Sí hemos detectado algunos temas de incremento de precios, aunque tiene que ver con toda la logística que se lleva a cabo en una funeraria, en temas de sanitización, protección personal para el personal, etcétera, pero digamos que no hemos detectado una tendencia en la que haya como tal un incremento injustificado en los precios», dijo.

Este miércoles, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Atizapán y la Profeco para instalar un módulo de denuncia en el Centro Cultural “Luis Nishizawa”, ubicado en la Zona Esmeralda.