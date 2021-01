Hoy Estado de México – enero 07, 2021

Según Jorge Carbajal, de YouTube, un conocido de él se encontró con Daniel Bisogno en la Ciudad de México, y al percatarse, con todas las medidas sanitarias, el conductor de televisión, se portó muy amable, mientras que el sujeto le hizo saber que era uno de sus seguidores.

Este hombre cuestionó a Daniel sobre su retiro del programa “Ventaneando”, y en lugar de comentar que fue por un castigo tras hacer comentarios contra Javier Ceriani, Bisogno le reveló que fue por temas de salud, que su mamá y hermanos se contagiaron de Covid-19, por lo que debe estar al pendiente de ellos, sin embargo, el hombre asegura que el presentador está mintiendo:

“Eso no es cierto, no es verdad, no es el tema, cuando tienes un familiar enfermo lo que tienes que hacer es trabajar más porque no sabes lo que se va a necesitar. Hay que trabajar”.

Según el canal de YouTube, Bisogno, “justifica su ausencia por su familia, se me hace de muy mal gusto usar la salud de la familia para salvarte a ti. No estás yendo porque estás castigado”.

Por otro lado, Carbajal dijo que el 20 de enero, las autoridades de la televisora decidirán si continúa o no en el programa “hasta el 20 de enero, tentativamente, falta ver algunas cosas para ver si regresa o no, ese día se confirma si regresa o no a Ventaneando”.