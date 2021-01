Hoy Estado de México – enero 09, 2021

Luego del incendio suscitado esta mañana en el Centro de Control 1 del Metro, muchos usuarios se vieron afectados debido a la suspensión de las líneas 1 a la 6 y tuvieron que echar mano de otras opciones como el Metrobús, RTP y unidades de la policía.

Según Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), brindará apoyo para transportar de forma totalmente gratuita a los usuarios en los dos sentidos de las líneas afectadas, las cuales son:

Línea 1: Observatorio – Pantitlán.

Línea 2: Tasqueña – Cuatro Caminos.

Línea 3: Indios Verdes – Universidad.

Línea 4: Martín Carrera – Santa Anita.

Línea 5: Pantitlán – Politécnico.

Línea 6: El Rosario – Martín Carrera.

Asimismo, Sheinbaum dio a conocer que unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), apoyan en trasladar a usuarios del metro.

Asimismo, solicitó que el transporte concesionado cobre 5 pesos, el mismo costo del metro.

En redes sociales se han reportado multitudes de usuarios en varias estaciones del Metro y Metrobús, así como tránsito lento en algunos puntos de la Ciudad de México.

Hasta el momento no se sabe qué día podría restablecerse el servicio, no obstante, de acuerdo con Claudia Sheinbaum habrá líneas que no podrán operar hoy.

Por ello, las autoridades de la CDMX solicitaron a los habitantes ser pacientes y permanecer en casa, salir lo menos posible.

Por su parte la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en colaboración con personal del STC Metro, continúan efectuando la evaluación técnica del incendio para restablecer el servicio de las líneas afectadas.

Las líneas 7, 8, 9, 12, A y B del Metro continúan su operación con normalidad.