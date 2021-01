Hoy Estado de México – enero 03, 2021

Llama Secretaría de Salud del Estado de México a quienes asisten a los 22 módulos de aplicación de pruebas rápidas para detectar COVID-19 a ser responsables y recomienda el servicio para quienes tengan síntomas o tuvieron contacto con alguien contagiado de coronavirus.

Dichas pruebas no tienen costo alguno y son controladas mediante identificación oficial, se recomienda acudir en auto, hacer uso de cubrebocas y careta, usar gel antibacterial y no haberse aplicado enjuague bucal o nasal o antisépticos orales. Si se llega a pie se solicita mantener la sana distancia y no ir acompañado.

Los módulos fueron colocados con el objetivo de aislar a quienes tengan la enfermedad y frenar la cadena de contagios, realizar un seguimiento epidemiológico y disminuir riesgos de rápida propagación.

No obstante, si la prueba resulta negativa, no debe tomarse como aprobación para asistir a reuniones familiares, por lo que es necesario que la población siga permaneciendo en casa, así lo dio a conocer Gabriel O’Shea Cuevas, Secretario de Salud.

Reconoció la labor de quienes trabajan en los módulos por su exposición constante a un contagio ante posibles casos tanto sintomáticos como asintomáticos.

Hasta el momento se han realizado 112 mil 094 pruebas rápidas, donde el 16.28 por ciento resultaron positivas, según Uriel Rivas Díaz, Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Asimismo, a quienes resulten positivos, se les sugirió avisar a familiares y amigos con quienes tuvo contacto en días anteriores, para evitar la cadena de contagios.