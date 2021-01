Arturo Callejo-enero 21, 2021.

Embalsamadores y agentes funerarios de municipios como Chimalhuacán, Coyotepec, Ecatepec y Nezahualcóyotl, se plantaron con sus carrozas afuera de la Secretaría de Salud del Estado de México, para exigir que a los doctores de la Zona Oriente, se les haga llegar una buena cantidad de certificados de defunción, pues es un documento básico que deben tener los familiares de una persona fallecida para que ellos puedan cremar un cadáver que esté infectado de COVID-19 o que haya perdido la vida por cualquier otra enfermedad.

La embalsamadora, María Leticia López Avilez, sostuvo que, desde que comenzó la pandemia, hace poco más de 10 meses, la Secretaría de Salud ha mandado pocos certificados de defunción para la cantidad de muertos que siempre han habido en la región oriente del Estado de México.

Al denunciar que los doctores que llegan a tener certificados de defunción, los llegan a vender entre dos mil y 10 mil pesos, López Avilez agregó que “al no tener certificados suficientes los cadáveres tienen que estar en su casita hasta que se consigue el certificado y poder seguir el trámite, aunado a a todo eso, hay que esperar para nos den horno”.

Por su parte, la agente funeraria, Nallely Rojas, puntualizó que, en la zona oriente del Estado de México, mucha gente enferma de la pandemia fallece ya en su casa, al no recibir atención en un hospital público porque éstos están llenos y poca gente tiene dinero para pagar un hospital privado.

“Que no nos vean como una funeraria que viene a exigir, no, al contrario, somos una funeraria que viene representando a un municipio, a tres colonias, a cinco municipios, porque es lo que nosotros trabajamos. Yo vengo de Coyotepec donde en cremación estamos hablando de un 70 por ciento, tenemos tres hornos crematorios cerca, pero el sector salud los cerró para hacer inspecciones y yo, ahora de Coyotepec tengo que trasladarme hasta Naucalpan a hacer una cremación y me agendan cuatro días después del momento en que hago mi llamada”, puntualizó.