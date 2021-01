Hoy Estado de México – enero 08, 2020

Ante la falta de insumos para atender la alta demanda de atención médica llevó a las autoridades de la Ciudad de México a crear el código azul, con el cual se descarta dar atención prioritaria a los pacientes que los paramédicos consideren que tienen pocas posibilidades de sobrevivir y no sean intubados.

El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) tiene clasificaciones para determinar los signos vitales de los pacientes, desde mediados de diciembre: código blanco y código azul.

Una persona clasificada con el código blanco es la que consideran con posibilidades de que se recupere; la que es catalogada con el código azul es aquella cuya saturación de oxígeno es menor a 45%, cuenta con alguna de las comorbilidades, que agravan el padecimiento o son mayores de 65 años.

Para ellos, los pacientes con código azul ya en el hospital, en algún pasillo en el área de urgencias sólo quedan los tratamientos paliativos.

Entre los síntomas que pueden presentar los pacientes con pocas posibilidades de sobrevivir son muchísima dificultad para respirar, tos, fiebre y dolores de cabeza, brazos y piernas.

Los cuidados paliativos que se dan al paciente tienen por objeto controlar el dolor, limpiar sus secreciones y ayudarles a respirar mejor. También necesitan apoyo cuando van al baño para poder desplazar sus tanques de oxígeno, pues la mayoría son aparatos muy pesados que deben tener a su lado en todo momento o de lo contrario se estarían asfixiando de nuevo.

Hace unos días se revivió el debate sobre las decisiones médicas para brindar más atención a unos pacientes que a otros, de acuerdo con los recursos que se cuentan, pues la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia del condado de Los Ángeles, California, ordenó a los equipos de ambulancias que no transporten a hospitales a pacientes con pocas posibilidades de sobrevivir y que conservaran el oxígeno para quienes valoraran que podrían superar la enfermedad y en la Ciudad de México, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), pidió a los paramédicos clasificar a los pacientes de covid-19 como “no recuperables”, a través de un “código azul”.

Médicos de la Secretaría de Salud de la CDMX, militares y hasta de los Institutos Nacionales de Salud ya me habían comentado sobre este sistema con un área asignada para ‘morir dignamente’ ya que o las tomas de oxígeno están colapsadas o no hay medicamentos para sedar y para relajar a los pacientes e intubarlos. Este 6 de enero en uno solo de estos hospitales de alta especialidad me comentaron de 30 defunciones, la más alta cifra desde que inició la pandemia”, explicó Xavier Tello, médico y analista en políticas de salud.