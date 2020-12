Manuel López – diciembre 1, 2020

Al igual que en Ecatepec, un grupo de vecinos del municipio de Nezahualcóyotl pretende dividir el territorio local en dos para conformar el municipio 126 del Edomex, y que sería denominado “Municipio de Aragón”.

El proyecto es impulsado por habitantes de la zona norte de Nezahualcóyotl, quienes, a través del Comité Ciudadano por Municipio de Aragón, buscan su separación del territorio local porque no se sienten representados por las autoridades municipales.

“Nos queremos separar porque la zona norte no estamos identificados con los problemas de Ciudad Nezahualcóyotl (zona centro) y si no estamos identificados con ellos mucho menos con las autoridades locales. Si tenemos o no agua, el presidente no lo sabe porque está en la zona centro y no aquí en la zona norte”, explicaron.

En la iniciativa participan vecinos de las ocho colonias que se ubican en la zona norte del segundo municipio más poblado de la entidad, cuya extensión abarca 18 kilómetros cuadrados, de los cuales al menos 11 son de zona urbana colindante con la Ciudad de México.

“Esta es una gestión que se ha venido trabajando desde hace 25 años en el municipio de Nezahualcóyotl donde se está impulsado el 126 municipio del Edomex. Estamos colindando con todo el Distrito Federal y el aeropuerto, y donde solamente hay que atravesar una calle”

“Para nosotros es mucho más fácil llegar a Palacio Nacional que nos tardamos de 15 a 20 minutos que ir al palacio Municipal donde nos tardamos alrededor de 50 minutos y no nos atienden por la lejanía que tenemos”, explicaron.

De acuerdo con colonos, de manera histórica la zona norte de Nezahualcóyotl ha tenido que superar el desinterés de las autoridades por dar solución a las problemáticas que padecen porque no tienen representatividad dentro del órgano de gobierno.

“En el municipio de Nezahualcóyotl la autoridad predominante se encuentra en la cabecera municipal, conformada por un presidente municipal, tres síndicos y 19 regidores, de los cuales en la zona norte solo hay un representante, es decir no hay representatividad para nosotros”, comentaron.

Al momento, el colectivo ha presentado una solicitud ante el Congreso del Estado de México para la creación del nuevo municipio que pueda albergar a los 250 mil habitantes de zona norte y cuyas instalaciones administrativas del Ayuntamiento a un costado del metro Impulsora se conviertan en el Palacio Municipal de Aragón.

“Estamos en la batalla por esperar que la iniciativa sea tomada en cuenta por los legisladores. Ya son años de trabajo para poder convertirnos en nuestro propio municipio y poder autogobernarnos para dar solución a nuestros problemas”.