Osvaldo Müller – diciembre 3,2020

La culpa terminó por alcanzar a Braulio “N” de 17 años de años de edad, quien asesinó el pasado domingo 29 de noviembre a sus dos hermanas de 7 y 12 años, al interior de un domicilio en la colonia San Francisco Cuautliquixca, en el municipio de Tecámac.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación por cumplimento de la orden de aprehensión que existía en contra del menor y que fue ejecutada por agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el pasado 2 de diciembre cuando el sujeto caminaba por calles del poblado de San José El Vidrio, en el municipio de Nicolás Romero.

Los efectivos ingresaron al presunto responsable al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, ubicado en el municipio de Zinacantepec, lugar donde enfrentó a un Juez de Control.

Alrededor de las 9 de la mañana comenzó la audiencia y en esta se dio a conocer la declaración de la madre Erika Janeth, quien resultó lesionada al tratar de defender a sus hijas; “Cuando llegué Braulio estaba asfixiando a una de mis hijas por eso me le fui encima y él me pegó. Después ya estando en el suelo me dijo “ahí están tus hijas, ya no te preocupes por ellas” y me lesionó en el abdomen y me pegó en la cabeza, lo que hizo que perdiera el conocimiento”, mencionó el agente del Ministerio Público.

El turno llegó para que Braulio hablara ante su señoría y el silencio invadió la sala.

Luego de varios minutos el presunto feminicida pidió que su padre Ranulfo Rubén se retirara, ya que no tenía el valor para relatar ante él lo que había hecho.

Un receso fue proporcionado y tras la reanudación el representante social aportó los datos de prueba por lo que el Juez determinó vincular a proceso al sujeto por la posible comisión de los delitos de feminicidio y lesiones dolosas y le fijó la medida cautelar de internamiento preventivo, por lo que tendrá que permanecer en la Quinta del Bosque.

Además, la Fiscalía Mexiquense tendrá un plazo de 30 días para presentar el resto de las pruebas y con ello lograr que la autoridad judicial dicte condena a Braulio.