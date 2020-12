Manuel López – diciembre 2, 2020

Tras el homicidio del delegado del Pueblo de San Lorenzo Chimalpa por la disputa de un predio en el municipio de Chalco, vecinos solicitaron la presencia permanente de la Guardia Nacional para evitar más asesinatos en la zona.

Durante una reunión que sostuvieron con el alcalde morenista, José Miguel Gutiérrez Morales, alrededor de 300 pobladores denunciaron la falta de seguridad y el desinterés de los oficiales por atender los llamados de emergencia.

Explicaron que la falta de atención ha provocado un incremento importante en robos y amenazas que se viven a diario en esta región colindante con la alcaldía Tláhuac, una de las zonas más inseguras en los últimos años en la zona oriente del Valle de México.

“Queremos a la Guardia Nacional porque no nos vamos a exponer. Porque si no pasaríamos a otra instancia, el pueblo está muy molesto. No queremos involucrarnos porque por eso estamos haciendo el llamado a ustedes las autoridades, confiamos en esos cambios, no queremos violencia en nuestro pueblo, queremos seguridad”, reclamaron.

Ayer, el delegado de la comunidad, Xaciel Peña Zambrano, fue asesinado a tiros frente a un módulo de seguridad local tras defender por varios meses una propiedad comunal denominada IXTLA, ubicada en la cabecera local, para la construcción de un plantel universitario, y que presuntamente ha estado en disputa por grupos criminales.

“Aviso importante, el predio de IXTLA se encuentra en trámites legales. No compres problemas. Hasta determinar su situación jurídica. Atentamente el Pueblo de San Lorenzo Chimalpa”, se lee en un mensaje que fue colgado por los propios vecinos para evitar la venta irregular de los terrenos y que habría sido el motivo del homicidio.

En la explanada de la delegación de Chimalpa, vecinos afirmaron que por varios meses el delegado solicitó apoyo a la Presidencia Municipal tras recibir amenazas relacionadas a la defensa de los terrenos, sin embargo, nunca recibió respuesta de las autoridades, quienes reconocieron los llamados de auxilio de la víctima.

Durante la reunión, el presidente municipal se comprometió a realizar la gestión ante las instancias federales para la llegada de la Guardia Nacional a la región sur de la localidad para resguardo de los habitantes de Xico, Chimalpa y Huitzilzingo, principales puntos rojos identificado por los colonos.

En tanto, familiares del delegado le dieron el último adiós dentro de su vivienda, ubicada a dos calles del homicidio, y donde será velado durante la madrugada de este jueves para su sepultura en el panteón de la comunidad.