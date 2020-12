Hoy Estado de México – diciembre 05, 2020

Jesús “N” alias “El Chistin”, de 38 años de edad, fue detenido por Agentes del Grupo Táctico Operativo Naucalpan, se le investiga por haber participado presuntamente en algunos robos con violencia.

“El Chistin” fue aprehendido en la calle Moctezuma, en la colonia Valle Dorado, en Naucalpan, tras haber despojado de sus pertenencias a una persona.

Luego de que Jesús fuera presentado ante el Agente del Ministerio Público, se abrió una carpeta de investigación por estos hechos y se habrá de determinar su situación legal.

Con base en las investigaciones realizadas se estableció que el sujeto pudo haber participado también en un robo con violencia a usuarios de una unidad de transporte público en Naucalpan, el 27 de noviembre pasado. Dicho delito se grabó en una cámara situada dentro del vehículo y se publicó a través de redes sociales y medios de comunicación y por el cual fue detenido.

En este video grabado el pasado 27 de noviembre, alrededor de las 19:32 horas, se puede ver a “El Chistin” subir a una unidad de transporte público acompañado de dos sujetos más armados, despojando a los usuarios de todas sus pertenencias, tras haberle solicitado al conductor que bajara la velocidad a la que iba.

Las imágenes muestran que los hombres amagan a las personas si no les entregan teléfonos y dinero, incluso una chica les comenta que no cuenta con efectivo y les pide revisarla para que constaten que no trae nada, pues asegura, acababa de salir de trabajar.

Después de robar a los usuarios en sólo tres minutos, uno de los hombres le pide al conductor que los baje y que se lleve a todos hasta lo alto, a pesar de que una señora pide que no sea así, ya que tiene que bajar poco más adelante, a lo cual se niega el delincuente, asegurando que, si no se siguen sus indicaciones, alguien podría salir dañado.

La Fiscalía General sigue realizando las indagatorias necesarias para establecer la probable participación en otros delitos sucedidos en esta región del Edomex.