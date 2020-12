Hoy Estado de México – diciembre 14, 2020

El martes pasado inició en Reino Unido la aplicación de la vacuna antiCovid-19 realizada por Pfizer y BioNTech. Para este martes se prevé que empiece a aplicarse en Estados Unidos, así como ya se hizo en Canadá, Arabia Saudí, México y Baréin. No obstante, aún hay quienes no creen en los efectos secundarios de la vacuna.

Kristen Choi es una enfermera que formó parte de los ensayos de la vacuna de Pfizer y BioNTech, y se dio a la tarea de compartir su experiencia en The Journal of the American Medical Association.

Ella platica que el único dolor tras la aplicación de la vacuna en su primera dosis fue dolor donde fue pinchada, sin embargo, la segunda dosis le provocó frío, náuseas y mareos, al siguiente día, su temperatura ascendió a los 40.5 grados y así permaneció por 24 horas, lo cual la alarmó y orilló a buscar a los responsables del ensayo, quienes de inmediato la calmaron diciéndole que la reacción es normal.

“Cuando vi la fiebre tan alta, me alarmé y pensé que podía estar contagiada. Pero poco más tarde me di cuenta que es una reacción frecuente tras vacunarse”, indicó la mujer a Business Insider.

A pesar de este malestar, Kristen Choi afirma que volvería a participar en los ensayos de una vacuna sin dudarlo.

Estos efectos, son parte de la respuesta del organismo para reconocer agentes externos y logre abatirlo si éste quisiera introducirse al organismo. La vacuna de Pfizer se compone de material genético y ARN mensajero, que da la información necesaria al sistema inmunológico para dar respuesta contra el virus.

Los efectos en voluntarios durante los ensayos fueron inflamación en el pinchazo, fatiga, dolor de cabeza. Sin embargo, la fiebre de Choi, la padecen sólo el 14 por ciento de los vacunados.