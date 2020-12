Hoy Estado de México – diciembre 15, 2020

Diversas reacciones ha provocado la «súplica y enojo» de San Judas Tadeo, cuya imagen fue robada por segunda ocasión de su altar, provocándole tristeza por las malas acciones de quienes cometieron el delito.

Así lo demuestra una manta colocada en la comunidad del municipio de Ixtlahuaca, donde la capilla quedó solitaria y vacía por la ausencia del Santo patrono de las causas difíciles.

«Me robaste regrésame, no se vale ¿porque lo haces?. No olvides que todo en esta vida se paga. Me provocas tristeza. 06/12/2020».