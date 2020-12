Hoy Estado de México – diciembre 14, 2020

El cambio de presidente del Barcelona está a la vuelta de la esquina, serán el próximo 24 de enero, por lo cual se vivirá la política en grande, con propaganda de los distintos candidatos.

Hace unas horas, Emili Rousaud, precandidato a comandar el club catalán, aseguró que, si resulta ganador, deberá platicar con Lionel Messi sobre números;

“Si no acepta un sacrificio salarial, se irá”, dijo.

Sin embargo, el contrato de Messi termina en junio del 2021 y la renovación no será tan sencilla:

“Tendremos que sentarnos con Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible”, “Creo que las cosas hay que decirlas tal y como son. Al socio no se lo puede engañar. Haremos los máximos esfuerzos para que Messi se quede, pero siempre con los intereses del club por delante”, indicó Rousaud.

A pesar de sus comentarios, Emili pretende que Messi permanezca en el equipo y confía en que acepte reducir sus pretensiones salariales.

“Leo no pone el dinero por delante. Cuando en verano dice que se va, no lo dice por dinero, sino porque es un ganador nato y no hay un equipo lo bastante competitivo. Por lo tanto, le debemos convencer de que vamos a crear un proyecto ganador. Y a partir de ahí, él tomará la decisión que crea conveniente”, finalizó.