Hoy Estado de México – diciembre 30, 2020

El ahora famoso y viral oftalmólogo Alex Silva, recibió la vacuna contra el Covid-19 en la Ciudad de México, pues como lo mencionó la Secretaría de Salud, las primeras dosis serían aplicadas a personas que se encuentran más expuestas a contagiarse. Sin embargo, hace poco fue visto vacacionando en la playa, situación que molestó a muchos cibernatuas.

Desde la navidad pasada fueron aplicadas las primeras dosis, situación que se ha difundido en redes, así como imágenes del personal de salud que brindan atención a los enfermos con Covid-19 siendo vacunados.

De la misma manera, este martes se hizo viral una fotografía del médico oftalmólogo Alex Silva de la Ciudad de México, debido a su manera tan sensual de recibir la vacuna.

Y es que, para ser vacunado, se retiró su camisa en la transmisión de un noticiero nacional, dejando ver su escultural y muy bien trabajado cuerpo, esto lo llenó de grandes halagos de muchas usuarias de las redes.

Esta situación conmocionó tanto a las cibernautas, que la cuenta de Instagram de Alex fue rastreada y fue así como se supo su nombre, que es cirujano oftalmólogo y que promueve la vid saludable.

En su cuenta se pueden ver varias fotos de modelaje con lo esencial de ropa, lo cual lo ha hecho viral, a lo cual el médico agradeció todos los mensajes exhortando a los ciudadanos a seguir las medidas sanitarias por la pandemia y ofreció sus servicios como oftalmólogo:

Sin embargo, hubo quienes aseguraron que a Silva le gusta viajar incluso durante la emergencia sanitaria aun cuando la Secretaría de Salud ha recomendado no realizar actividades innecesarias que puedan generar contagios.

“Mientras muchos se quedan en casa y salen solamente para lo básico, en CDMX vacunan contra Covid-19 al oftalmólogo quien hace un mes se paseaba en la playa”, “Hay más personal de Medicina Enfermería, Camilleros, etc. que merece la vacuna”, “Espero que al médico mamado que vacunaron no sea el oftalmólogo que rumorean, porque si no, no entiendo por qué él necesitaría de una vacuna antes que otros especialistas en estos momentos”, compartieron en Twitter.