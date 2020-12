Hoy Estado de México – diciembre 12, 2020

El empresario y actor Roberto Palazuelos, aseguró que quienes intentaron incendiar uno de sus hoteles en Tulum pagará cara su osadía, y asegura que los responsables buscaban atentar contra su vida.

Palazuelos indicó que ya fue abierta una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable de prenderle fuego a una cabaña de su hotel ubicado en Tulum, Quintana Roo.

Asimismo, dijo que cruzó miradas con los culpables, lo cual los hace sospechosos:

“Se me hizo una persona muy rara, le vi los ojos muy raros, como que estaba drogado, y la señora que lo acompaña también. Y hay un tercer gordito que se le acerca. Ya está abierta una carpeta de investigación y los voy a agarrar, me va a tomar tiempo, pero los voy a agarrar”, dijo el Diamante Negro.

Según su perspectiva, los responsables son mexicanos, por su acento:

“Yo creo que son mexicanos. Estuvieron comiendo en el restaurante, tenemos más imágenes de adentro y tenemos los testimonios de los meseros que lo atendieron y nos están describiendo sus acentos, su manera de hablar”, indicó el empresario.

Palzuelos dejó en claro que tendrán que atenerse a las consecuencias, ya que se echaron un alacrán a la espalda.

“El barbón, el día que me lo encuentre, vas a ver la madriza que le voy a dar personalmente. Así que si me está escuchando que sepa que se acaba de echar un alacrán a la espalda, porque además no se vale que ponga en riesgo la seguridad de niños de esa manera, estaban los hijos de mi socio ahí adentro: una niñita de 7 y un niñito de 5″, dijo.

“A mí no se me va a olvidar la cara de ese hombre nunca, se va a tener que ir de Quintana Roo y no volver a parar aquí, porque el día que se pare aquí yo lo atoro”, dijo.