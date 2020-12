Osvaldo Müller – diciembre 17,2020

En un enfrentamiento con la autoridad finalizó una protesta de comerciantes ambulantes que bloquearon la Avenida Central a la altura de la colonia Impulsora, en el municipio de Nezahualcóyotl la mañana de este jueves.

A temprana hora personal de diversas áreas del ayuntamiento arribaron a la avenida Hacienda de la Noria y comenzaron a retirar puestos fijos y semi-fijos instalados sobre la vialidad, los cuales ya habían sido notificados con anterioridad para que pudieran cumplir con las medidas de higiene.

Los comerciantes que a diario se instalan en este lugar aseguraron que ellos si cumplen con las medidas establecidas, aunque aceptaron que si están trabajando hasta las 20:00 horas, aún y cuando el horario permitido era hasta las 17:00 horas.

“Lo qué pasa es que nos quieren quitar de trabajar y uno la verdad está aquí por necesidad y no por gusto. Se supone que no cumplimos con los reglamentos pero aquí tenemos los reglamentos que ello nos habían dado, pero ellos más bien no nos quieren a nosotros”, aseguró Iliana una vendedora del lugar.