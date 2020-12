Tras reducción de horarios de actividades comerciales en Edomex el 14 de diciembre

Osvaldo Müller – diciembre 11,2020

Tras el anuncio por parte del gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo respecto a que las actividades comerciales deberán reducir sus horarios de operación el próximo 14 de diciembre, a fin de evitar la propagación de contagios por Covid-19.

Los comerciantes informaron que esta medida sí afectará sus ganancias; sin embargo, es necesaria ya que los ciudadanos siguen sin entender el peligro que se corre diariamente al no llevar a cabo los cuidados a la salud:

“Yo creo que es una medida muy buena , la verdad porque la gente no entiende y al final del día todos somos perjudicados , los que trabajamos, los mismos que compran, a quienes les compramos, la gente no entiende, la gente se molesta porque le das gel”, mencionó SIlvia dueña de una veterinaria ubicada en el fraccionamiento Las Américas , en Ecatepec .

El horario de cierre de los negocios será a las 17 horas y los locatarios prefieren respetar el llamado de la autoridad y así no exponerse y exponer a sus clientes y familias:

“Me parece que está bien porque si no buscamos medidas dónde se pueda recortar el flujo de personas en la calle, no se va a recortar el índice de contagio. También es un hecho que no solamente me afecta, sino afecta ahora sí que, en cascada, afecta a uno, a otro y a otro comercio, de tal manera que también igual por querer conseguir algún beneficio de no cerrar incluso hasta se exponga uno”, comentó Eleuterio García dueño de una tintorería en la colonia Jardines de Morelos.