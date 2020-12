Arturo Callejo – diciembre 01, 2020

Alrededor de 30 maestros de los niveles preescolar, primaria, educación especial y secundaria, provenientes de municipios como Ecatepec, Tecámac, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Mexicaltzingo y Toluca, entre otros, se plantaron con pancartas en mano afuera de unas oficinas administrativas de la Secretaría de Educación estatal, para exigir se les paguen sus quincenas y aguinaldos completos, pues en el mes de noviembre pasado solo recibieron un peso por alguno de los dos conceptos antes mencionados.

Todos los maestros en su conjunto se quejaron también por los gastos que han hecho en el pago de Internet y energía eléctrica, entre otros insumos que ocupan a diario para dar clase a distancia.

En el caso de esta profesora, este martes tuvo que hacer gastos de gasolina, casetas y tiempo para trasladarse hasta Toluca para reclamar su pago de aguinaldo completo.

En otros casos, desde el mes de agosto que el gobierno estatal no les paga a los profesores.

“No me contestan los correos, la semana pasada ya me dieron otro correo y me respondieron, pero no me convence su respuesta de las autoridades y no me han pagado nada, no me han pagado ni mis quincenas, ni aguinaldo, he sobrevivido con préstamos”, indicó una maestra proveniente del municipio de Ecatepec.