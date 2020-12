Hoy Estado de México – diciembre 12, 2020

Cepillín ha sido uno de los más polémicos en esta pandemia por Covid-19 debido a los polémicos comentarios en contra de Paty Navidad, después de que ella en varias ocasiones hiciera referencia sobre el covid-19 y la vacuna para prevenir más contagios.

En entrevista para un programa matutino, Cepillín se refirió a Paty Navidad como “vieja loca y mujer trastornada”, pues ella ha difundido fake news sobre la pandemia, ya que concuerda con teorías conspirativas.

Cepillín asegura que no morirá de gripa ni de coronavirus, siente que será de un infarto. Fue así como aseguró que se aplicará la vacuna anticovid y exhortó a los ciudadanos a creer en su eficacia.

“De gripa no me voy a morir, de covid no me voy a morir. Lo más seguro es que me voy a morir de un infarto. Definitivamente que sí -se aplicaría la vacuna-. No sean escépticos. Mi mamá me vacunaba desde chiquito para el sarampión, rubiola, tuberculosis, entonces ésta es una vacuna más”, declaró Cepillín.