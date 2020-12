Hoy Estado de México – diciembre 25, 2020

La labor de cuatro hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Valle de México será reforzada con la llegada de 116 elementos de personal médico y de enfermería procedentes de distintos estados del país.

El Titular de la Oficina de Representación del IMSS Estado de México Oriente, Dr Misael Ley Mejía, dio la bienvenida a la Brigada Covid de la Operación Chapultepec que se estará solidarizando por lo menos con un mes con sus compañeros en el esta región.

El grupo está encabezado por el titular de la oficina de Representacion en el estado de Chiapas, Dr. José Ureña.

Se informó que el personal fue asignado de la siguiente manera: al Hospital General Regional No. 72 en Tlalnepantla arribaron 62; al Hospital General de Zona (HGZ) No. 57 en Cuautitlán llegaron 30; en el HGZ No. 53 de Los Reyes recibieron a 13 y en el HGZ No. 76 de Ecatepec apoyarán 11 trabajadores más.