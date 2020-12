Hoy Estado de México – diciembre 15, 2020

Hay enojo en el sector empresarial

A quien no tiene nada contentos la decisión de acortar los horarios en establecimientos comerciales, es al sector restaurantero del Estado de México, quien ya no ve lo duro sino lo tupido y es que, tal parece, que la decisión no fue estudiada y se trató solo de enviar un mensaje a la gente de que las cosas no van bien en el manejo de la pandemia.

Y es que el gobernador Alfredo Del Mazo se adelantó el viernes a anunciar la medida, sin avisarles antes sobre la nueva disposición, lo que originó que los organismos empresariales exigieran, de inmediato, una reunión con el propio titular del Ejecutivo para que les explicara los efectos de esta decisión.

Dicen los que participaron que, a diferencia de otros momentos complicados que se dieron a lo largo de la pandemia, en esta ocasión, encontraron cerrazón en los argumentos, por lo que hubo muchos que salieron más que decepcionados y no es para menos, pues se cree que con esta nueva disposición, se cerrarán 10 mil restaurantes más en la entidad, los cuales se suman a los 10 mil que cerraron sus puertas en los últimos meses. De ese tamaño es el problema actual y que el Edomex decidió agravar con una decisión poco razonada.

No sobrevivirá políticamente

A quien parece complicársele las cosas es al alcalde de Valle de Chalco, Armando García Méndez, quien ya no ve la forma de sobresalir y subsistir políticamente.

Y es que, a pesar de que llegó al cargo con el respaldo de su partido, tras el asesinato del ex edil Francisco Tenorio Contreras, los escándalos que lo acompañaban desde antes, no lo han dejado y no solo eso, no ha podido conformar un equipo de trabajo que lo respalde en sus decisiones, pues algunos rebeldes han señalado que no le deben nada a él y otros no confían en quien dirige el timón, por lo que solo tratan de distraerse para no cumplir las órdenes del nuevo patrón.

El problema es que, a un año de que tomó protesta, Armando García no se ha podido quitar la sombra de su antecesor e, incluso, los personajes cercanos a éste, tienen un mayor y mejor posicionamiento que él.

Por eso, el actual alcalde ha buscado retirar todos los recursos públicos a estos personajes para que no tengan margen de maniobra, además de que existe un acoso permanente a sus funciones. Lo que nadie le ha dicho a García Méndez es que trabajo, mata grilla, pero tal parece que es algo que no ha aprendido en la política, pues sigue distraido.

Se agravó el cierre de año

Como nunca antes, existe una gran preocupación en los municipios mexiquenses, pues, por primera vez, en muchos años, llegan al cierre del año endeudados y sin recursos para pagar sus obligaciones.

Son varios los municipios los que tienen una larga lista de pendientes que no han podido cumplir por los recortes federales y el retraso que existe en la asignación de recursos desde la federación.

A ello se suma que los fondos de rescate que generalmente se destinan para esta temporada, están trabados, pues se está apartando para atender las implicaciones que está teniendo el rebrote de COVID-19 en este fin de año, mientras que otros no están logrando acceder a créditos de instituciones bancarias, por la falta de solvencia económica, por lo que muchos están tratando de apostarle a la recaudación, la cual tampoco está dejando grandes dividendos a las administraciones locales.