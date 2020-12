Hoy Estado de México – diciembre 14, 2020

¿De dónde sacó recursos la delegada de Tlalnepantla?

En Tlalnepantla, el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el de su partido Morena, deberían revisar la intervención de su delegada de programas sociales, Gabriela Valdepeñas González y de toda su familia, pues ha surgido un gran cuestionamiento entre toda la población: De dónde han salido todos los recursos, para hacer una intensa promoción de su apellido, a través de la colocación de decenas de espectaculares y pinta de bardas por todo el territorio y sin un motivo aparente.

Y es que resulta que, desde hace más de dos semanas, en un abrir y cerrar de ojos, los tlalnepantlenses despertaron con su territorio infestado de espectaculares y bardas pintadas, con la leyenda «Valdepeñas, denominación de origen«; el mensaje es acompañado por elementos gráficos del color de Morena y un detalle navideño.

Para algunos ciudadanos, el mensaje ha resultado incomprensible, pero para otros es un clara afrenta de la delegada y su familia, en la que ha olvidado que el presidente ha mencionado que todos aquellos que tengan interés en participar en la próxima contienda y formen parte de su equipo de trabajo, ya tenían que renunciar la cargo, lo cual no ha sucedido con Gabriela Valdepeñas, ni con su hijo, Roberto Razo Valdepeñas, coordinador de Asuntos Internacionales y Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y mucho menos con su hermano, Rafael Valdepeñas González, director de Fomento Económico de Tlalnepantla.

Sin embargo, la posición que más preocupa a propios y extraños, es la de la delegada, quien es la encargada de bajar los programas sociales al territorio, pues, dicen, no vaya a ser que se esté gastando los recursos de programas sociales para destinarlos a su promoción personal y familiar, pues ésta está fuera de toda ley, toda vez que, al no posicionar un mensaje o contenido político, no está regulada ni fue registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Electoral del Estado de México, pese a que cumple su objetivo de posicionar a los personajes citados. ¿De dónde habrán salido tantos recursos?

Todos buscan hueso

En esta misma tierra, parece que todo se sale de control o existe una rebeldía contra el alcalde Raciel Pérez Cruz, pues resulta que varios personajes políticos han iniciado su propia promoción política, bajo el pretexto de sus respectivos informes de gobierno.

Hoy, Tlalnepantla está plagado de propaganda, lo mismo del director del organismo del agua, Jonás Sandoval, quien se sumó el pasado viernes a su autopromoción en bardas, que la primera síndico Jezabel Delgado Flores y del segundo síndico, Eduardo Guerrero Villegas. Todos ellos de Morena.

También en esta promoción intensa participal la tercera regidora, Krishna Karina Romero Velázquez, y el onceavo regidor, Adrián Juárez Jiménez, ambos del PAN, además de la doceava edil, Lizbeth Nava López, de Movimiento Ciudadano.

Hay un corresponsable en el cambio ee semáforo

Hoy inicia lo que se lee como un intento desesperado por controlar los brotes de COVID-19, que originó El Buen Fin y la actividad comercial que éste propició en el Estado de México.

Si bien, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es quien se ha llevado todo el costo político por no querer o poder anunciar el semáforo rojo, a pesar de la saturación de hospitales y el ritmo en que aumentan los contagios, no hay que perder de vista que hay un corresponsable en el Estado de México: el gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Y es que, en el territorio mexiquense, también el mandatario se ha negado a cambiar el semáforo de naranja a rojo, pese a que también existe una saturación en los hospitales del Valle de México y de Toluca, lo que los llevó a anunciar el viernes, el recorte de los horarios para todos los establecimientos comerciales, excepto, supermercados y farmacias.

Medida que los empresarios han calificado de responsable, pero desesperada, pues consideran que no atenta contra el problema serio que lo está originando que es la informalidad, donde se estarían dando dichos contagios