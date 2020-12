Hoy Estado de México – diciembre 09, 2020

Responsable regresar a rojo

La decisión anunciada anoche por el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, acerca de regresar al semáforo epidemiológico en color rojo, es más que responsable, sobre todo, en estos tiempos en los que las autoridades parecen más preocupadas por el costo político que pudiese representar una nueva restricción de las actividades no esenciales de cara al proceso electoral del próximo año, que la importancia que debe tener la salud de la población.

Y es que, para muestra está la Ciudad de México, cuya jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, no ha podido o no ha querido retornar al semáforo rojo, aun cuando es notoria la saturación hospitalaria por el COVID-19, por no cargar con el reconocimiento de una mala estrategia en la atención de la pandemia, lo cual se asemeja a lo que está haciendo el gobernador Alfredo del Mazo.

Y decimos que es responsable el retorno al semáforo rojo, pues Ecatepec se mantiene como el municipio mexiquense con más casos, al sumar 13 mil 501 contagios hasta ahora, mientras que la población continúa desarrollando sus actividades de manera normal, como hasta antes de la pandemia.

Ahora, lo que sigue es observar qué tanto compromiso existe del gobierno local para controlar los contagios, pues el simple anunció del cambio en la semaforización, será insuficiente si no se realizan acciones de verificación y supervisión para que los establecimientos cumplan con el aforo permitido, no se realicen actos masivos o fiestas clandestinas y no se permita la operación ilegal de bares, antros o cantinas.

La comunidad trans logró lo que la pandemia no pudo

En la Cámara de Diputados del Estado de México presumieron su primera sesión cien por ciento virtual, pero no crea que se trató por un manejo responsable de la contingencia sanitaria del COVID-19, sino por la marcha que realizó la comunidad transexual del Estado de México, para que se acelere la discusión y aprobación de la Ley de Identidad de Género.

Y es que este martes se esperaba la llegada masiva de personas transgénero del Colectivo Trans Estado de México, quienes al final solo sumaron unas 40 personas, pero quienes obligaron a la seguridad del Congreso a sellar la Casa del Pueblo y a desplegar un operativo de resguardo al inmueble.

Incluso, todo el personal administrativo que acudió a laborar de manera normal fue evacuado del Congreso estatal, por lo que a algunos legisladores no les quedó de otra más que sesionar en una sede alterna.

Que el pueblo espere

En el oriente del Estado de México, la alcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez, se ha encargado de poner muy en alto a la 4T, pero no crea que con resultados.

Y es que ayer, personal de obras colocó, a lo largo de la carretera federal México-Texcoco, espectaculares con imágenes de su segundo informe de gobierno en los puentes peatonales para presumir sus logros.

Lo increíble es que, prácticamente, paralizaron por varias horas la circulación en esta vía, para lograr que los mensajes quedarán desplegados al cien por ciento.

En las tareas, varios automóvilistas y operadores de transporte público quedaron varados, mientras esperaron el retiro de las gruas. Y es que, dicen por ahí, la patrona Nancy es la patrona Nancy y no importa nada más.

Sin duda, una imagen dice más que mil palabras y aquí quedó evidenciado que el pueblo puede esperar, mientras se presuma la imagen.