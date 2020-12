Hoyt Estado de México – diciembre 02, 2020

Se queda solo el alcalde de Valle de Chalco

Parece que, cada día, el alcalde de Valle de Chalco, Armando García Méndez, se queda más solitario dentro y fuera del Palacio Municipal.

Y es que, en el Segundo Informe de Gobierno, las sillas de invitados hasta sobraron y eso que eran pocas por la contingencia sanitaria del COVID-19.

Ni su líder político, Higinio Miranda, ni sus compañeros de Morena, llegaron a acompañar al edil sustituto, quien nada más no cuaja dentro del grupo.

La soledad es tanta para el alcalde que, hasta tuvo que recibir al ex edil perredista Ramón Montalvo para llenar el escenario, pues ni la viuda del ex edil asesinado, Jessica Rojas, una de las figuras más queridas por el pueblo de Valle de Chalco, asistió al evento.

Desdén del gobernador a Ecatepec

Quien aprovechó más el Quinto Informe de Gobierno de Juan Hugo de la Rosa García, en Nezahualcóyotl, fue el propio alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, y es que el edil morenista usó la visita del gobernador Alfredo Del Mazo para recordarle las peticiones que le ha realizado y que, a la fecha, no tienen respuesta.

De plano, Vilchis Contreras prefirió corretear la chuleta en la zona oriente del Estado de México que esperar a que las puertas del Palacio de Gobierno se abran por arte de magia, pues simplemente no ha habido respuesta a las solicitudes, pese al compromiso de que existe coordinación.

Y es que el reclamo hacia el mandatario mexiquense fue directo: ¿qué pasó?, pues existe pendiente una reunión para conocer las prioridades del gobierno municipal y en las que debe actuar el estatal, misma a la que no se ha convocado, a pesar del compromiso del gobernador de escuchar éstas, por lo que al edil no le quedó de otra más que ir a buscar la atención al terruño ajeno. ¿A poco no les interesan las demandas del municipio más poblado del Estado de México?

El dispositivo de seguridad del secretario

La Secretaría de Seguridad del Estado de México rechazó que su titular, Rodrigo Martínez-Celis, viaje con un fuerte dispositivo de seguridad, pues aseguró que el jefe policiaco mantiene una comitiva similar a la de otros ex funcionarios.

La aclaración deviene, luego de que, en los últimos actos públicos del nuevo titular de la policía estatal, se notara un fuerte dispositivo de seguridad, integrado hasta por siete vehículos blindados, los cuales aparentemente se encargan de resguardarlo.

La dependencia aclaró que, por el contrario, hay mucho interés de Rodrigo Martínez-Celis de generar un nuevo modelo policiaco, basado en la cercanía con la gente, por lo que hoy más que nunca, los elementos estarán en contacto directo con los mexiquenses.

¡Qué necesidad!

Aunque no se trataba más que de un acto para darle transparencia al muy cuestionado procedimiento de consulta ciudadana, nuevamente los regidores de Morena y sus aliados rechazaron la discusión de un punto de acuerdo para que se transparentara la recepción de las opiniones que los vecinos vertieron sobre el nuevo Plan de Desarrollo Urbano.

Y es que, por tercera ocasión consecutiva, rechazaron la propuesta de sus compañeros de oposición, en la que solicitaban conocer cuántas propuestas se recibieron y cómo serán tomadas en cuenta e integradas al documento que ahora deberá actualizarse, aprobarse y enviarse al gobierno estatal.

A diferencia de las dos propuestas anteriores que implicaban modificaciones en los tiempos de la consulta ciudadana, en esta ocasión, se trataba solo de transparentar la participación de la gente, lo cual fue rechazado por la alcaldesa, el síndico y los regidores, por lo que, al negarse, solo le colocaron un sello de corrupción, aunque éste no contemple esas prácticas. ¡Qué necesidad!